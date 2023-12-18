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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل أنهى حياة شقيقته وألقى جثتها في النيل بأسيوط

الدائرة الرابعة عشر
الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، مبيض محارة ، بالسجن المشدد 3 سنوات، أنهى حياة شقيقته بسم الفئران وألقى بجثتها من أعلى كوبري بنهر النيل بأسيوط بسبب سوء سلوكها وعلاقتها المتعددة .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .
 

تعود وقائع القضية رقم 11002 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط من غرفة عمليات النجدة بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طافية لفتاة في العقد الثالث من عمرها غارقة بنهر النيل خلف مجمع المحاكم وتعثر تحديد هويتها وتم نقلها إلى مستشفى الإيمان العام .
 

على الفور قاد النقيب حسام طاهر معاون مباحث قسم ثان أسيوط فريق بحث لكشف لغز وتحديد هوية الجثة وتم فحص محاضر التغيب وجمع المعلومات من المصادر السرية وتبين تغيب فتاة تدعى " أسماء .م . هـ " مقيمة الوليدية وباستدعاء أشقائها للتعرف على الجثة أنكروا أن الجثة لشقيقتهم .
 

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصل النقيب حسام طاهر معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى أن الجثة للفتاة وأنكر أشقائها لإبعاد تهمة قتلها عنهم وتوصلت التحريات إلى قيام شقيقها " أحمد . م . هـ " مبيض محارة ، بإنهاء حياتها وإلقاء جثتها في نهر النيل لسوء سلوكها وعلاقتها المتعددة .

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وتمكن قوة من مباحث قسم ثان من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة بان قام بوضع سم الفئران لها في كوب عصير وقام بحملها وإلقاءها في نهر النيل للتخلص من عارها بسبب سلوكا السيئ وعلاقتها المتعددة .

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