عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

الأهلي وفلومينيسي
الأهلي وفلومينيسي

يتقابل الأهلي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام حالياً في المملكة العربية السعودية.

حقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في ربع النهائي، ليتأهل بذلك لمواجهة فلومينينسي، الذي يشارك في هذه المسابقة لأول مرة في تاريخه.

تبدأ المباراة بين الأهلي وفلومينينسي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة و9 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينسي بكأس العالم للأندية


ستنقل المباراة عبر قنوات SSC 1HD و SSC 5HD، وتطبيق شاهد VIP باقة الرياضة.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

قناة Football HD

التردد: 11785

قمر صناعي: الياه سات

معدل الترميز: 27500/ افقي

قناة Varzesh HD

القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق
التردد: 11555
الاستقطاب: رأسي V
معدل الترميز: 30000

قناة CBC Sport HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1
التردد: 11135
الاستقطاب: أفقي H
الترميز: 27500
 

 

الأهلي وفلومينينسي القنوات المجانية الناقلة القنوات المجانية القنوات الناقلة لمباراة الاهلي بطولة كاس العالم للاندية بطل الدوري السعودي بطولة كأس العالم فلومينينسي البرازيلي كأس العالم للاندية قنوات SSC قنوات مجانية نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية نهائي بطولة كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

متى تقول دعاء الضحى؟.. لديك فرصة للتخلص من الكرب خلال 107 دقائق

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

السجن المشدد 15 عاما لـ«شخصين» أنهيا حياة عروسين بأسيوط| تفاصيل كاملة

اكتشاف كنز عمره 6 ملايين سنة بجبال صقلية سيغير الحياة .. تفاصيل

تعطل الخدمات في محطات الوقود بإيران و"عصفور المفترس" الإسرائيلية تعلن مسؤوليتها

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

طريقة عمل السبيط طاجن

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ