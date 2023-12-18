3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

يتقابل الأهلي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام حالياً في المملكة العربية السعودية.

حقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في ربع النهائي، ليتأهل بذلك لمواجهة فلومينينسي، الذي يشارك في هذه المسابقة لأول مرة في تاريخه.

تبدأ المباراة بين الأهلي وفلومينينسي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة و9 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينسي بكأس العالم للأندية



ستنقل المباراة عبر قنوات SSC 1HD و SSC 5HD، وتطبيق شاهد VIP باقة الرياضة.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

قناة Football HD

التردد: 11785

قمر صناعي: الياه سات

معدل الترميز: 27500/ افقي

قناة Varzesh HD

القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 30000

قناة CBC Sport HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

