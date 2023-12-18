مش مشفرة| 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.. اضبط ترددها الآن

مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.. يبحث عشاق وجماهير المارد الأحمر عن القنوات المفتوحة لنقل مباراة فريقهم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

يذكر أن الأهلى قد تأهل إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى فلومينينسي البرازيلي، في الثامنة مساء اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي مع الفريق الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا اليابانى، التي ستقام مساء الأربعاء 20 ديسمبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إذاعة بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية ssc، كما سيتم بث المباريات بشكل مباشر عبر منصات فيفا الرقمية.

وفيما يلي تردد قنوات الرياضية السعودية SSC:

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

بخلاف قناة SSC السعودية، من المتوقع نقل مباراة الأهلى وفلومينينسي البرازيلي عبر 3 قنوات مفتوحة، وهي:

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

تاريخ الأهلى في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.

ويمتلك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022