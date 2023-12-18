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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الرياض السعودي: الأهلي يقدم كرة رائعة.. وهذا رأيي في فوزه على الاتحاد

صدى البلد

أكد أودير هيلمان، المدير الفني السابق لفلومينينسي البرازيلي، ومدرب الرياض السعودي الحالي أن النادي الأهلي يقدم كرة قدم رائعة.


وقال أودير هيلمان في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان شيئًا كبيرًا أن يفوز الأهلي على الاتحاد، فهو بطل الدوري السعودي الموسم الماضي".


وأضاف: "أعلم كرة القدم في مصر، ومن هو الأهلي، وطريقة لعبه الكبيرة والجميلة، كنت أعرف أن الأهلي سيكون صعبًا على الاتحاد".


وتابع: "الأهلي لديه اللاعبين القادرين على الفوز بهذه المباراة، لم تكن مفاجأة لي أن يفوز الأهلي بتلك المباراة".


وأتم أودير هيلمان تصريحاته قائلًا: "ستكون مباراة قوية بين الأهلي وفلومينينسي، ظهرت خبرة الأهلي في مباراة اتحاد جدة، لذا ستكون مباراة تكتيكية كبيرة، وستكون فرصة قوية للأهلي للتأهل، وستكون مباراة على تنافسية عالية".

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