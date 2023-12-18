ميدو يكشف مزايا مدرب فلومينينسي البرازيلي قبل مواجهة الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق أن فيرناندو دينيز، المدير الفني لفلومينينسي البرازيلي ذكي للغاية، وذلك قبل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق فلومينينسي أعماره كبيرة، لكنهم يستطيعون التغلب على ذلك باستخدام طريقة لعب تريحهم، فرقة صايعة".



وأضاف: "مدرب فلومينينسي فيرناندو دينيز ذكي للغاية، هو مدرب مؤقت لمنتخب البرازيل حتى يتم التعاقد مع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "دينيز مدرب جامد أوي، إذا استطاع السيطرة على المباراة، يستطيع الفوز على أي فريق".