تشكيل الأهلي المتوقع في لقاء بطل البرازيل

يستعد النادي الأهلي، لواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد عبدالمنعم

خط الوسط: مروان عطيه، امام عاشور، احمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

يترقب عشاق كرة القدم العربية والعالمية مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يسعى إلى حصد اللقب.

وتقام مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم الإثنين 18 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.