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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف علي معلق مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي وموعد المواجهة

صدى البلد

يتقابل الأهلي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام حالياً في المملكة العربية السعودية.

حقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في ربع النهائي، ليتأهل بذلك لمواجهة فلومينينسي، الذي يشارك في هذه المسابقة لأول مرة في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي

  • المباراة بين الأهلي وفلومينينسي تبدأ في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة و9 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي

  • يمكن مشاهدة المباراة على قنوات SSC 1HD و SSC 5HD، بالإضافة إلى تطبيق شاهد VIP باقة الرياضة.

معلق مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي

  • سيقوم محمد حسين وعلي الكعبي بالتعليق على المباراة، لتقديم التغطية الصوتية للأحداث على أرض الملعب.

تحديثات مباشرة:

  • يمكن متابعة تحديثات المباراة والأهداف واللحظات المثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية الرسمية.

 

غياب أنتوني موديست:

  • يغيب اللاعب أنتوني موديست عن صفوف الأهلي في هذه المباراة بسبب الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في المباراة السابقة.

آمال وتطلعات الجماهير:

  • تعيش جماهير القلعة الحمراء على أحر من الجمر، متطلعة لرؤية أداء فريقها وتحقيق انجاز تاريخي بالوصول للنهائي لأول مرة في تاريخ مشاركات الأهلي بكأس العالم للاندية

 

آمال الأهلي في التأهل للنهائي

  • يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي في انتظار الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني ، في خطوة تاريخية نحو التتويج بلقب كأس العالم للأندية.

 

 


 

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