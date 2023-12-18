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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخطاء عند طهي الطعام يجب تجنبها.. استشاري تغذية علاجية توضح

صدى البلد

قدمت  مي محمد نجا استشاري التغذية العلاجية والباحث بالمركز القومي للبحوث، نصائح هامة حول طرق طهي الطعام.

 

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وقالت مي محمد نجا في حوارها في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  طرق طهي الطعام الخاطئة قد تضر بصحة الإنسان ".

 وأضافت مي محمد نجا :" يجب أن تكون الأواني التي يتم طهي الطعام ملساء ولا يوجد بها أي خدوش او كسر كي لا يحدث أي تفاعل مع الطعام ولا تتكون بكتيريا".

 

وتابعت مي محمد نجا :" يجب الابتعاد عن آواني النحاس أثناء طهي الطعام لأنها تتفاعل مع الطعام، وأحسن أواني لطهي الطعام هي الإستاليسستيل  لأنها لا تتفاعل مع الطعام ولا تكون بكتريا".

ولفتت مي محمد نجا: "عند تخزين الطعام في الثلاجة بعد الطهي يجب إزالته من أواني الطهي كي لا يحدث أي تفاعل مع الطعام بما يشكل ضرر على صحة الإنسان".

وتابعت مي محمد نجا:" يجب استخدام أنواع بلاستيك لا تتفاعل مع الطعام أو مياه الشرب".

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