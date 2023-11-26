إنشاء منصة تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية| الأعلى للجامعات: دورها متابعة التغذية المرجعية ورصد الخدمات والأنشطة والمنظومة التعليمية لتطويرها

الأعلى للجامعات عن إنشاء منصة تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية:

المنصة دورها متابعة التغذية المرجعية

القيام برصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية

دورها يشمل رصد الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعات

هدفها التطوير المستمر لما تقدمه الجامعات للطلاب

تسعى الجامعات المصرية إلى دعم الأنشطة الطلابية وتطويرها بحيث يتم إنشاء منصات إلكترونية يقوم من خلالها الجامعات بمتابعة الأنشطة والخدمات وتطويرها.

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إنه بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على توصية اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء منصة للمتابعة، ستكون المنصة تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.



وأشار إلى أن المنصة تهدف إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.

بينما قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الأنشطة الطلابية لها دور هام في القيام بتنمية مهارات وقدرات الطلاب بالإضافة إلى تعزيز انتمائهم لمجتمعهم.

وأضاف أن الخطة التي وضعت للأنشطة الطلابية تقوم على تطوير كافة الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية الخاصة بالطلاب عن طريق البرامج والأنشطة المتنوعة.

وأشار إلى أن الجامعات تحرص على صقل مواهب الطلاب ، عن طريق الأنشطة الطلابية على صقل مواهب وايضا قدرات الطلاب بالإضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي والقيام بتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم.

وأكد أن الطالب عندما يمارس نشاطًا يقوم باكتساب مهارات اتصال وأيضا تواصل إلى جانب الثقة بالنفس، مشيرا إلى أن الجامعات ستواصل قيامها بدعم الأنشطة الطلابية وأيضا تطويرها حيث يخدم ذلك أهدافها في القيام ببناء شخصية متكاملة من أجل الطالب الجامعي وأيضا تجمع بين التفوق العلمي والوعي بالإضافة إلى الانتماء الوطنى.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك اهتمام الوزارة بدعم الأنشطة الطلابية، وايضا اعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية للطلاب ، مشيرا إلى أهمية تطوير الرؤية الحالية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حيث يأتي ذلك بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وأشار إلى أن قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024، عن طريق تنظيم الأنشطة الرياضية، واجراء الدورات الصيفية، وهذا بالتعاون مع الجامعات.

وأوضح أنه يتم استغلال طاقات الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات المُختلفة؛ من أجل تقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في جميع المجالات والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

وذكر الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، أن خطة الأنشطة تنقسم إلى ( أنشطة موازية - أنشطة فردية - أنشطة مساندة)، كما تضمنت الخطة إنشاء صفحة على موقع الوزارة خاصة بالأنشطة الطلابية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية أن الخطة تضمنت عدة مقترحات أبرزها منح الطلاب المشاركين بالأنشطة كارنيهات خاصة للاستفادة من العديد من الخدمات والتسهيلات.

بالإضافة إلى اقتراح شكل نموذجً موحدً لتقارير الأنشطة بالجامعات، وإنشاء منصة تفاعلية بعنوان "اتكلم" لعرض الأنشطة الطلابية، يكون المتحدث فيها (أساتذة الجامعات – شخصيات عامة مؤثرة – الطلاب).

كما تضمنت الخطة اقتراحات بشأن الأنشطة التوعوية للجامعات المصرية وفقاً للأقاليم الجغرافية المتعلقة وتهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية وإنتاج المحتويات التوعوية المقروءة والمرئية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي بالإقليم الجغرافية.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

أكد الدكتور رضا حجازي استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

رحب اللواء عادل الغضبان باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بدعم جامعة بورسعيد للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

قدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد برئاسة د.أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

هنأ المجلس الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة عين شمس، ود.إلهامي علي ترابيس بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة دمنهور، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.

أكد الوزير أهمية استمرار تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، مشيرًا إلى إتاحة النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات Taylor & Francis الدولية كخُطوة مهمة في دعم نشر البحوث العلمية.

كما حث الوزير المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.

استمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الشهر الماضي، ومنها زيارة الوزير لباريس للمشاركة بالدورة (42) للمؤتمر العام لليونسكو، وإلقاء كلمة مصر، والذي أكد فيها على الدعم الكامل لترشيح د.خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، ولقاء عدد من المُشاركين؛ لتعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة بالمؤتمر، بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030، والمشاركة في الاجتماع التنسيقي (13) للدول الأعضاء في الإيسيسكو، فضلاً عن توقيع اتفاقية إطارية نواة لتحالفات جامعات البحر الأبيض المتوسط مع وفد جامعة ليون الفرنسية بباريس؛ لاستحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، وزيارة مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس لمتابعة التعاون المشترك مع المنظمة.

وأشار التقرير إلى زيارة الوزير لإسكتلندا بالمملكة المتحدة؛ للمشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" لعرض تجربة مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ولقاء وزيري التعليم، والتعليم العالي والتعليم المستمر بالمملكة المتحدة، وعدد من المُشاركين بالمؤتمر؛ لتعزيز التعاون معهم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم.

أوضح التقرير أيضًا لقاء الوزير وفد الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون العلمي المشترك، وتوقيع اتفاقية بين الجانبين؛ لتطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية والتدريب في مجال الجراحة وطب الأسنان بمصر، وإنشاء مقر دائم للكلية الملكية للجراحين بمصر؛ للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ولتكون مصر محورًا للامتحانات والزمالات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمي للمستشفيات والمراكز والبرامج والدورات التدريبية، وبناء القدرات وإجراء الامتحانات، والاحتفال باعتماد خمس جامعات في مجال طب الأسنان كمراكز لاحتضان برنامج تأهيلي للزمالات المُتخصصة، حيث يُعد هذا الاعتماد هو الأول من نوعه لجامعات خارج إنجلترا.

كما أشار التقرير إلى افتتاح الوزير المنتدى الدولي البيئي السادس لجامعة طنطا، وإطلاق 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين جامعة طنطا ومؤسسات صناعية، وإطلاق المؤتمر الدولي الأول لمركز شبكة مكافحة العدوى لإقليم شمال إفريقيا، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسؤولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه د.حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي بجامعة إيست لندن حول استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتغيرات المناخية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس ناقش إعداد دراسة جدوى متكاملة لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ للبدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد.

وافق المجلس على توصية اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء منصة للمتابعة، تكون تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف المنصة إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.