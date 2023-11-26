عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرعاً للكلية الملكية للجراحين بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

 

على هامش مشاركته كمتحدث رئيسي فى مؤتمر "نحو العالمية Going Global" باسكتلندا، التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدكتور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراجين في أدنبرة؛ لمُناقشة أطر وأوجه التعاون بين الوزارة والكلية الملكية، بمقر الكلية الملكية بأدنبرة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على عمق العلاقات المصرية والبريطانية بكافة المجالات المختلفة لاسيما في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله، فضلًا عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى بما فيها المؤسسات البريطانية، وذلك في إطار تحقيق خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي في مصر.

txt

احصل على فرصة لدراسة البكالوريوس خارج مصر.. تفاصيل

txt

الأعلى للجامعات يوافق على تحديث الفصل الأول من مقرر القضايا المجتمعية

txt

وزير التعليم العالي: إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية

txt

منصة إلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة الأنشطة والخدمات التعليمية بالجامعات

txt

أيمن عاشور يوجه باستمرار جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة

txt

وزير التعليم العالي يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة

txt

عاشور: لدينا شراكات تعليمية وبحثية مع 90 جامعة إنجليزية في مصر

txt

الانتخابات الطلابية والامتحانات على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بعد قليل

txt

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار

txt

لطلاب الجامعات.. شارك في برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية عبر هذا الرابط

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى التعاون المُثمر بين الجامعات المصرية مع الكلية الملكية البريطانية، حيث تم اعتماد كلية طب الأسنان في 5 جامعات خاصة مصرية، وكذلك التقديم على مشروع مشترك لتطوير التعليم الطبي.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور الدعوة لرئيس الكلية الملكية لحضور المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمُزمع عقده في أبريل القادم.

واتفق الجانبان على وضع خطة تنفيذية لإنشاء فرع للكلية الملكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون إضافة قوية لأفرع الجامعات الدولية المرموقة التي تتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أشاد وفد الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة بما تشهده مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من تطور كبير، مؤكدين أن التعاون العلمي المشترك مع الجامعات المصرية يعكس عُمق العلاقات المصرية البريطانية ويشجع التعاون الثنائي مع مصر من خلال تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

ووجه د. روان باركس الشكر لوزارة التعليم العالي لحرصها على دعم التعاون بين الكلية الملكية والجامعات المصرية، مُثنيًا على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كإحدى أهم المؤسسات التي تعمل على بناء الشخصية العلمية والأكاديمية، ونشر التعليم، والارتقاء بمستوى هيئات التدريس، وتطوير السياسة التعليمية، والاهتمام بتوفير التدريب لجميع الأطباء المُنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.

وأشار  رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة إلى أن كلية الجراحين الملكية بأدنبرة تشمل سبعة تخصصات، وهي كلية جراحة الأسنان، كلية مدربي الجراحة، كلية مدربي الأسنان، كلية رعاية ما قبل الجراحة، كلية رعاية ما قبل المستشفى، كلية الرعاية الصحية عن بُعد والريفية والإنسانية، كلية الطب الرياضي والتمارين الرياضية.

جدير بالذكر أن الكلية الملكية في أدنبرة تعتبر واحدة من أكبر الكليات فيما يخص الحاصلين على الزمالة، والتي تأسست منذ أكثر من خمسمائة عام وتمنح الزمالة في جميع التخصصات الطبية.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ومن الجانب البريطاني الدكتور تيم جراهام نائب رئيس الكلية الملكية، و أيان فورستر سميث مدير قسم الامتحانات والكليات والتعليم، والسيدة ماريت نود بيتريدج مديرة شئون العلاقات الدولية وتطوير الشراكات،

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

محامي كهربا يتغزل في نجم الأهلي: ده المليونير

موضوعات متعلقة

احصل على فرصة لدراسة البكالوريوس خارج مصر.. تفاصيل

الأعلى للجامعات يوافق على تحديث الفصل الأول من مقرر القضايا المجتمعية

وزير التعليم العالي: إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية

منصة إلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة الأنشطة والخدمات التعليمية بالجامعات

أيمن عاشور يوجه باستمرار جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة

وزير التعليم العالي يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة

عاشور: لدينا شراكات تعليمية وبحثية مع 90 جامعة إنجليزية في مصر

الانتخابات الطلابية والامتحانات على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بعد قليل

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: الفصائل الفلسطينية تحتجز أكثر من 200 شخص

إسرائيليون يمنعون فلسطينيين من حصاد الزيتون.. ومحاولات جديدة لاقتحام الأقصى

عار عليك.. وزير خارجية الاحتلال يوبخ نظيره الايرلندي بسبب رهينة لدى حماس

مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

حقنة دون إجراء اختبار.. النيابة تكشف سبب وفاة فتاة التبين

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 7 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أروى تشارك جمهورها صورا من الحرم المكي

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

إطلالة غريبة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها| شاهد

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ