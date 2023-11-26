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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة لدراسة البكالوريوس خارج مصر.. تفاصيل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منح لمرحلة البكالوريوس للحاصلين على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من دولة المجر لبرنامج دراسة البكالوريوس وفي أى من التخصصات والمجالات الآتية:

الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي، وكذا في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

 

وأشارت إلى أنه يمكن مراجعة واختيار التخصصات المخصصة  لجمهورية مصر العربية   من خلال الرابط www.stipendiumhungaricum.hu  وبدون أي نفقات من البعثات .


وأوضحت أن المستندات المطلوبة لمنح البكالوريوس:

- نسخة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاة  .
- أصل + صورة  شهادة اتمام الثانوية العامة  أو ما يعادلها باللغة الإنجليزية   .
- صورة بطاقة الرقم القومى  .
- صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( إن وجد )  .
- أصل + صورة  شهادة  اجتياز المرشح لــــ   62  درجة تويفل دولى  IBT  أو 6  درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى ( لا يجوز التقدم بإيصال اختبار اللغة ويلتزم بتقدم أصل الشهادة عند التقديم للمنحة )  . 
- لا يتم قبول ترشيح ملفات المتقدمين خارج التخصصات المعلن عنها من الجانب المجري والمخصصة لجمهورية مصر العربية  ، وكذا الملفات  الغير مستوفاه الشروط والمستندات .
- سيتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين على هذه المنح  طبقًا لأعلى الدرجات الحاصل عليها الطالب بشهادة  إتمام  الثانوية العامة أو ما يعادلها وشهادة اللغة  .
- يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : 7 شارع إبراهيم أبو النجا – مدينة نصر –  الدور الرابع .
- آخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات  :  يوم الخميس  الموافق   18 / 1  /  2024  .

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