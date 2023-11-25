عاشور: لدينا شراكات تعليمية وبحثية مع 90 جامعة إنجليزية في مصر

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع سكوت ماكدونالد الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطانى، والبروفسيور جوديث لامى نائب رئيس جامعة سوينسى للعلاقات الدولية، والبروفسيور سير انتون مسقاطيلى رئيس جامعة جلاسكو، والدكتورة راشيل سانديسون نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية؛ لبحث سُبل دعم التعاون التعليمي المشترك بين الجامعات المصرية والبريطانية.

وخلال اللقاء مع سكوت ماكدونالد الرئيس التنفيذي لـ المجلس الثقافي البريطاني، ثمن الدكتور أيمن عاشور دعم الحكومة البريطانية للتعليم العالي المصري خلال الفترة الحالية، مؤكداً على أن المملكة المتحدة من أهم شركاء التعليم لمصر، كما أن المجلس الثقافي البريطاني فتح أول فرع له خارج إنجلترا في مصر عام ١٩٣٨.

وأشار الوزير ، إلى أنه يوجد حالياً أكثر من ٩٠ جامعة إنجليزية في شراكات بحثية وتعليمية مع جامعات مصرية، إضافة إلى أن هناك 27 جامعة إنجليزية أيضاً فى شراكات برامج تعليمية عابرة للقارات مع 15 جامعة مصرية، فضلاً عن أنه منذ بداية عام 2001 هناك 2100 طالب قد بدأوا دراساتهم في المملكة المتحدة بإجمالي 4500 طالب في الوقت الحالي، إضافة إلى أن هناك 23.300 طالب مصرى يدرسون شهادات بريطانية فى مصر عام 2023 من خلال الشراكات مع الجامعات المصرية.

ولفت الوزير، إلى أن المجلس الثقافي البريطانى يمول 15 منحة بحثية في مجال تحديات المناخ للجامعات والمراكز البحثية مع مثيلتها في المملكة المتحدة بإجمالى 450 ألف إسترليني، إضافة إلى تمويل 9 منح في مجال تمكين القيادات النسائية في التعليم العالي بإجمالى 225 ألف إسترليني، فضلاً عن وجود 13 منحة فى مجال التعليم العابر للقارات بإجمالي 390 ألف إسترليني، وكذا 14 منحة بإجمالي 420، و 5 منح بحثية خاصة بتحسين كفاءة البحث العلمي بقيمة 250 ألف إسترليني، كما يدعم المجلس 10 باحثات لنيل شهادة الماجستير من المملكة المتحدة في العلوم الطبية والحياتية والهندسية والبيئية.

وأكد أنه يوجد تمويل مشترك مع هيئة التمويل والعلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF لعدد 10 منح في البحث العلمي بإجمالى 250 ألف إسترليني، فضلاً عن قيام المجلس ببناء قدرات 100 من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية في النشر العلمي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج researcher connect.

وشدد الوزير ، على ضرورة مشاركة جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة في إعداد برنامج جديد لبناء كوادر للجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتدريبهم على تصميم برامج التخصصات البينية تنفيذاً للخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي، كما رحب الوزير باستضافة مؤتمر Going Global العام القادم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، في لقائه مع البروفسيور جوديث لامى على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية وجامعة سوينسى في مختلف التخصصات البينية التي تقدمها الجامعة.

وأشاد الوزير، بالخصم الذى يحصل عليه الطلاب المصريين من جامعة سوينسى بنسبة ٢٠%، وذلك من خلال اتفاقية الشراكة مع المكتب الثقافي المصري بلندن، مؤكداً على أن الفترة القادمة ستشهد تخفيض لجميع الطلاب الجامعيين والماجستير وليس الدكتوراه فقط.

وخلال اللقاء اتفق الجانبين على البدء فى عقد شراكات للتعليم عبر الحدود بدرجات علمية مشتركة بين جامعة سوينسى والجامعات التكنولوجية المصرية، إضافة إلى قيام جامعة سوينسى بعقد عدد من الدورات التدريبيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية التكنولوجية فى التخصصات البينية والتى تربط الدراسة الأكاديمية بالمجتمع الصناعى.

وخلال لقاء الدكتور أيمن عاشور مع البروفسيور سير أنتون مسقاطيلى، ود. راشيل سانديسون، ثمن الوزير رعاية جامعة جلاسكو للطلاب المبعوثين المصريين، مشيداً بتفوّقهم العلمي والبحثي، مؤكداً على أن جامعة جلاسكو تعد أكثر الجامعات الأسكتلندية من حيث عدد الطلاب المصريين الملتحقين بها.

ولفت الوزير، إلى أن الطلاب المصريين يحصلون على خصم ٣٠٪؜ من جامعة جلاسكو، وذلك من خلال إتفاقية الشراكة مع المكتب الثقافي المصري بلندن، مؤكداً على أن الفترة القادمة ستشهد تجديد الاتفاقية بتنفيذ هذا التخفيض لجميع الطلاب الجامعيين والحاصلين على درجة الماجستير وليس الدكتوراه فقط.

وخلال اللقاء اتفق الجانبين على البدء في عقد شراكات للتعليم عبر الحدود بدرجات علمية مشتركة بين جامعة جلاسكو والجامعات التكنولوجية المصرية، فضلاً عن قيام جامعة جلاسكو بعقد عدة دورات تدريبية لأعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية التكنولوجية فى التخصصات البينية والتى تربط الدراسة الأكاديمية بالمجتمع الصناعي.

حضر اللقاء كل من : الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا رئيس قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.