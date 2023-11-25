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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار

معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استراتيجية الوزارة في دعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا؛ لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير مجتمع مُبدع ومُبتكر ومنتج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.

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وأشار الوزير إلى الدور الهام الذي يلعبه معهد بحوث الإلكترونيات في دعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا في مصر، وذلك من خلال تقديم الدعم لشباب الباحثين والمُبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا، والمشاركة في التحالفات الإقليمية.

وأعلنت الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، فوز إحدي الشركات الناشئة بالمعهد بجائزة ملتقى الابتكار "Innovation Arena Award"، وذلك ضمن الفعاليات التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هامش  معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT Cairo)، في دورته السابعة والعشرين المُقام في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضورالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء والمسئولين.

وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى أن المعهد قد شارك هذا العام بمجموعة متنوعة من المخرجات التكنولوجية، وذلك من خلال مشاركته بحاضنتين تكنولوجيتين، هما (حاضنة طريق، وحاضنة جرين إلكتروبيكيا)، بالإضافة إلى مشاركته بالعديد من الشركات الناشئة التي تدعمها مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI)  في مجال رعاية شباب الباحثين والمُبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

وتسلم الجائزة الدكتور هيثم حسين الأستاذ بقسم هندسة الموجات الميكروبية بالمعهد والمُشرف على شركة RFBOX for Engineering and Consultation  الفائزة في جائزة المدن الذكية.

وأوضحت الدكتورة شيرين أن شركة RFBOX بدأت ضمن مجموعة فرق عمل في حاضنة " طريق المدعومة من أكاديمية البحث العلمي ثم تم التعاقد معها من قبل معهد بحوث الالكترونيات لتقديم كافة الخدمات والاستشارات الفنية والدعم اللوجيستي.

معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار
معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار
معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار
معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار
لدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تطوير التكنولوجيا معهد بحوث الإلكترونيات صندوق رعاية المبتكرين Jobs Education

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