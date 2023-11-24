التعليم العالي في أسبوع| 75 باحثة مصرية تشارك في برنامج "بناء القدرات في الملكية الفكرية".. عاشور : زيادة الشراكات مع جامعات متقدمة بالتصنيف الدولي

صقر يفتتح المنتدى السنوي الثاني لربط البحث العلمي بصناعة الألبان بدمياط

بسبب الكيانات الوهمية.. نداء عاجل من التعليم العالي لطلاب وأولياء الأمور

في مؤتمر نحو العالمية Going Global بإسكتلندا.. عاشور: تطور منظومة التعليم العالي

أكاديمية البحث العلمي: 75 باحثة مصرية تشارك في برنامج "بناء القدرات في الملكية الفكرية"

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الأحداث الهامة على مدار الأسبوع كان أبرزها 75 باحثة مصرية تشارك في برنامج "بناء القدرات في الملكية الفكرية"، ووزير التعليم العالي يؤكد خلال مشاركته في مؤتمر نحو العالمية Going Global بإسكتلندا على تطور منظومة التعليم العالي.



فقد افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط المنتدى السنوي الثاني لصناع الألبان في رحاب جامعة دمياط بمشاركة الدكتور طارق الهوبى ، رئيس هيئة سلامة الغذاء، والأستاذة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعبد المنعم قتيلو ، رئيس شعبة صناع الألبان بالغرفة التجارية بدمياط، ومحمد فايد، رئيس الغرفة التجارية.

يأتي المنتدى ضمن تعاون ثلاثي مشترك بين أكاديمية البحث العلمي ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ممثلة في شعبة الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط لحل المشاكل الملحة والضاغطة لزيادة القدرة التنافسية للأجبان المصرية وقطاع الصناعات الغذائية المصري (قطاع الألبان).

وذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.



وفي بداية الافتتاح ، رحب الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط بالحضور، وأكد علي جاهزية الجامعة بكامل أساتذتها وإمكانياتها البحثية في قيادة تحالف إقليمي في مجال صناعة الألبان.

وأشاد الدكتور حمدان المتولي، بمبادرات الأكاديمية في ربط البحث العلمي بالصناعة وما نتج عن المنتدى الأول، وعرج رئيس جامعة دمياط علي إمكانيات الجامعة في هذا المجال المتمثلة في مركز التميز العلمي للبحوث الزراعية المتقدمة.

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "الشروق أكاديمي" الكائن مقرها في(برج لؤلؤة سوريا - 3 شارع سوريا - أمام مستشفى أماني موسى - محافظة الإسكندرية)، وتزعم منح شهادات معتمدة من الجامعات المصرية، وذلك في الأقسام الآتية (خدمات طبية - تكنولوجيا المعلومات – أشعة – إدارة أعمال – صحافة وإعلام – تحاليل – بترول وتعدين – ضيافة)، وتكون الدراسة لمدة عامين فقط بشهادة معتمدة من كُبرى الجامعات المصرية، وتدريب عملي داخلي في مقر المنشأة المذكورة وخارجي في أكبر المؤسسات الطبية والهندسية والإعلامية، فضلًا عن الحصول على شهادة خبرة من تلك المؤسسات، وتكون الدراسة داخل قاعات مكيفة ومعامل مجهزة بأحدث مستوى مع إمكانية الدراسة عن بُعد (أونلاين).

وخاطب الدكتور أيمن عاشور اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.



شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمتحدث رئيسي في مؤتمر أدنبره السنوي "نحو العالمية Going Global" والذي يُقام بمركز مؤتمرات أدنبره الدولي في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم، وسكوت ماكدونالد الرئيس التنفيدي للمجلس الثقافى البريطانى بالمملكة المتحدة، و مادلين أنسيل - المدير العالمي للتعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، و مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

وقدم الوزير خلال مشاركته بإحدى جلسات المؤتمر التي أدارها السير ستيف سميث، عرضًا حول ما يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من تقدم ونمو على كافة المسارات، موضحًا أبرز إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، وتناول تنمية المؤسسات التعليمية والبحثية لتلبية احتياجات النمو السكاني والشرائح المختلفة من الطلاب في سن التعليم الجامعي، وكذلك استعراض أبرز ما قامت به الوزارة لتنمية المسارات التعليمية المختلفة وإتاحة مسارات تعليمية جديدة لإثراء التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى بناء كوادر جديدة من الباحثين والخريجين القادرين على تلبية تحديات العصر.



كما استعرض د. أيمن عاشور جهود الدولة في الاستثمار من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة من جامعات أهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية بغرض التوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، ووضع مصر على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي.

كما أشار الوزير إلى المُخرجات الأكاديمية مقابل تحقيق التنمية الشاملة والإقليمية من خلال مشاركة الجامعات في خطط التنمية الوطنية عن طريق إنشاء 7 تحالفات جغرافية، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي تضمنت بنودها على تشجيع إقامة التحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وتحويل البحث العلمي إلى منتج صناعي.

وتناول العرض أيضًا استراتيجية التدريب والتعلم المُتواصل الذي تُتيحه مؤسسات التعليم العالي المُستقبلية في مصر، بالإضافة إلى استعراض الشراكات الدولية والبرامج التعليمية المُشتركة مع جامعات متقدمة التصنيف الدولي؛ بهدف تطوير التعليم ومنح شهادات مُزدوجة وتقديم برامج تعليمية مُشتركة سواء في مراحل البكالوريوس أو الدراسات العليا والاعتماد الدولي للمسارات التعليمية في مصر.



اختتمت فعاليات برنامج "بناء القدرات في الملكية الفكرية للباحثات المصريات " والذي أقيم تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ونظم البرنامج التدريبي الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، وجاء البرنامج تماشياً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2023 تحت عنوان " النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع".



وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي صباح اليوم أنه قد تقدم للمشاركة في هذا البرنامج 500 باحثة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية وتم اختيار 75 باحثة ممن لديهن منتجات ناتجة عن المشروعات البحثية وذات مردود اقتصادي في الأسواق، ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء مهارات الملكية الفكرية لدى الباحثات المصريات وتشجيعهن على الابتكار الفعال لإحداث التنوع بين الجنسين في مصر.



حيث إنه يلقي الضوء على فروع الملكية الفكرية المختلفة ويناقشها من عدة جوانب مع التركيز على الجوانب العملية ويتيح فرصة كبيرة للمشاركات لطرح الأسئلة وتبادل المناقشات. هذا بالإضافة إلى أن البرنامج أيضًا يوفر فرصة لمجموعة يتم اختيارها من الباحثات للحصول على الدعم المعرفي الذي سوف يقدمه خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية لمساعدة الباحثات لحماية مخرجات مشروعاتهم البحثية بأنظمة الملكية الفكرية المختلفة وكيفية الاستفادة منها.