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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الطرق والمرافق بمدينتي حدائق العاصمة وبدر

صدى البلد

 قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية داخل مدينة حدائق العاصمة، يرافقهما المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة.

وتفقد مسئولو الإسكان أعمال تنسيق الموقع، والطرق بمنطقة عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، للوقوف على نسب الإنجاز بالأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة.

واستكمل مسئولو الإسكان، الجولة، بتفقد مختلف أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية  "سكن لكل المصريين"، والتى تتضمن ٦٢٨٢٦ وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمساحة ٩٠مترا مربعا للوحدة نموذج ٣ غرف وصالة، وأشادوا بمستوى التنفيذ ونسب الإنجاز.

وشملت الجولة زيارة موقع الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بمساحة ٧٥ مترا مربعا، نموذج غرفتين وصالة، والذي يحتوى على ٣٠١٦ وحدة سكنية، كما تم زيارة بعض مشروعات الطرق، والمرافق الجارى تنفيذها بالمدينة.

وعقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، اجتماعاً مع الشركات العاملة بالمشروعات، حيث تم التأكيد على زيادة نسب إنجاز الأعمال، والعمل على مدار ٢٤ ساعة بنظام الورديات لزيادة نسبة الإنجاز، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موجهاً طاقم الإشراف بضرورة تذليل أي عقبات للشركات حتى يتم زيادة نسب الإنجاز.  

وفي سياق متصل، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، والمهندس كمال بهجات، بجولة تفقدية بمشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم بمدينة بدر، يرافقهما المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز المدينة، حيث يجري تنفيذ المحطة لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية.

وتفقد مسئولو الإسكان، أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80%، ومن المتوقع بدء التشغيل العام المقبل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية، لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي على خزانين أرضى سعة الخزان الواحد 10 آلاف م3، ومبنى لعنبر الطلمبات، ومولد، وخزان وقود، ومبانٍ للورشة، ومخزن ومبانٍ إدارية، وعنبر الكلور، ومبنى المسجد، وتوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم، بجانب  تنفيذ خط طرد بطول 6.5 كم وقطر ١٦٠٠مم.

ووجه المهندس عبد المطلب ممدوح، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

 

الإسكان والطرق التنمية وتطوير المدن الدكتور عاصم الجزار الشركات العاملة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المهندس عمار مندور الوحدات السكنية

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