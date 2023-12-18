جامعة حلوان : برنامج بمرحلة الماجستير لتطوير وإصلاح الهياكل الإدارية بالمدارس

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتا حلوان بجمهورية مصر العربية ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.

وكشف الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا ان برنامج ماجستير التعليم الدولي يستهدف العاملين بوزارات التعليم (قبل الجامعي والجامعي) والمنظمات غير الحكومية خاصة هؤلاء الذين يشغلون أو الراغبين في شغل مناصب قيادية في نظام التعليم وأولئك الذين يهدفون إلى شغل مناصب قيادية رسمية وغير رسمية في جميع أنحاء العالم.

وأشار الى ان الفئات المستهدفة تضم القيادات الحالية والمحتملة في أنظمة التعليم بهدف تطوير وتنفيذ أفكار للمستقبل وإصلاح الهياكل الإدارية في المدارس والجامعات. كما أن المنظمات الحكومية الدولية التي تعمل في مجال التعليم هي إحدى الفئات الرئيسية المستهدفة للبرنامج خاصة اليونسكو – اليونيسيف والكيانات الدولية الأخرى العاملة في المجال.

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان انه تم تصميم البرنامج ليجمع بين الدراسة الحضورية وجها لوجه والتعليم عن بعد ويسمح نظام البرنامج للمشاركين بالعمل أثناء الدراسة حيث يعتبر البرنامج أن العمل له تأثير مباشر على الدراسة بالبرنامج.

وقد شهدت كلية التمريض بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي العلمي الثالث تحت عنوان « نحو مستقبل تمريضي مستدام: تمكين ممرضين الغد في التعليم والممارسات والبحث العلمي » تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صفاء صلاح عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

وتمت مشاركة 16 كلية من كليات التمريض الحكومية والخاصة والاهلية، وتناول المؤتمر عدة محاور منها الاستدامة في مهنة التمريض و تمكين ممرضات الغد نحو تعزيز ممارسات الرعاية الصحية المستدامة والتأكيد على الذكاء الاصطناعي في تعليم التمريض و تشجيع الباحثين في مجال التمريض على دمج الممارسات المستدامة في مجال الرعاية الصحية واحتضان التقدم التكنولوجي وتعزيز ثقافة الاستدامة في مهنة التمريض.

وأكدت الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية أن كلية التمريض تلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية وإعداد باحثين قادرين على إنتاج بحوث علمية منافسة لتطوير المهنة من خلال برامج تعليمية متطورة تدعم آليات البحث العلمي ومهارات التعلم الذاتي وخدمة المجتمع

تمت فعاليات المؤتمر تحت إشراف الدكتورة لمياء اسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ كل من الدكتورة انتصار فتوح، الدكتورة عزة عبد السميع سكرتيري المؤتمر، الدكتورة دعاء شحتة والدكتورة صفاء رمضان مقرر المؤتمر وكل من الدكتورة سارة جلال والدكتورة ايناس ابراهيم عباس منسقي المؤتمر والدكتورة علياء عزالدين منسق عام الانشطة الطلابية والأستاذ عبد الله يحيي مدير رعاية الشباب