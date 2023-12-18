إرشادات لمساعدة مريض السكري على التمتع بصحة جيدة

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض الإرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع مرضه كي يتمتّع بصحّة جيّدة:-
إرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع مرضه
•اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة
•تجنب الانفعال والضغط العصبي
•اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب
•فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكري التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب
•الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة
••العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات
•يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه
. ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكري