إرشادات لمساعدة مريض السكري على التمتع بصحة جيدة

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض الإرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع مرضه كي يتمتّع بصحّة جيّدة:​-

إرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع مرضه

•اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة ​

•تجنب الانفعال والضغط العصبي​

•اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب​

•فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكري التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب ​

•الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​

••العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات​

•يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه​

. ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر​ي