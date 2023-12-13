نصائح لاستخدام جهاز قياس السكري بشكل آمن

نشرت هيئة الدواء المصرية منشورا علي الصفحة الرسمية بالفيسبوك عن بعض النصائح لاستخدام جهاز قياس السكرى بشكل آمن:​

• يجب شراء الجهاز و الشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​

• راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​

• استخدم حجم الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​

• استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​

• إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​

• شحن الجهاز بإنتظام و عدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​

• قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​

• لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​

• أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج. ​