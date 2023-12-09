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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعمه حلو .. مشروب غير متوقع ينقص الوزن ويعالج السكرى

الكاكاو
الكاكاو

يعد الكاكاو من المشروبات الدافئة التى يشيع استخدامها في فصل الشتاء ولكن ما لا يعلمه كثيرون يعد علاج لعدد كبير من الأمراض

ووفقا لما جاء في موقع  اكتشفت العديد من الدراسات أن مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو قد تساعد في تقليل فرصتك في الإصابة باضطرابات التنكس العصبي ويفعلون ذلك عن طريق تعزيز وظائف المخ وتدفق الدم.

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يمكن للفلافانول أن يجتاز حاجز الدم في الدماغ ويشارك في العمليات الأيضية المسؤولة عن إنتاج الخلايا العصبية والجزيئات المهمة الأخرى وهذه تساعد على تحسين وظائف المخ بالإضافة إلى ذلك، تحفز الفلافانول تخليق أكسيد النيتريك، الذي يريح عضلات الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم وإمدادات الدم إلى الدماغ.

وجدت تجربة استمرت أسبوعين على 34 من كبار السن تناولوا الكاكاو الغني بالفلافانول أنه بعد أسبوع واحد، ارتفع تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 8٪ وبنسبة 10٪ بعد أسبوعين. تشير الأبحاث الإضافية إلى أن الاستهلاك اليومي لفلافانول الكاكاو قد يحسن الأداء العقلي لدى الأفراد الأصحاء والمعاقين عقليًا.

تشير هذه الدراسات إلى أن الكاكاو له تأثير مفيد على صحة الدماغ وقد يؤثر بشكل إيجابي على الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.


قد يحسن المزاج وأعراض الاكتئاب كما أن تأثير الكاكاو على الدماغ قد يعزز المزاج وأعراض الاكتئاب وبالإضافة إلى ذلك، فإن له أيضًا تأثيرات إيجابية على التدهور العقلي المرتبط بالعمر.

وفقا لإحدى الدراسات ، فإن زيادة استهلاك الشوكولاتة أثناء الحمل يشير إلى انخفاض التوتر وتحسين الحالة المزاجية لدى الرضع و علاوة على ذلك، كشفت دراسة أخرى أن تناول الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول يزيد من الهدوء والسعادة وبالمثل، كشفت الأبحاث التي أجريت على كبار السن من الذكور أن استهلاك الشوكولاتة كان مرتبطًا بتحسين الصحة العامة والرفاهية النفسية.

يساهم تركيز الفلافانول والكافيين في تحسين المزاج بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على تحويل التربتوفان إلى السيروتونين الذي يعمل على استقرار المزاج الطبيعي وقد تشعر أيضًا بالمتعة الحسية عند تناول الشوكولاتة وكل هذه العوامل تساهم في فوائد المزاج الجيد.

قد يحسن أعراض مرض السكري من النوع 2 في حين أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يضر بلا شك بتنظيم نسبة السكر في الدم، فإن الكاكاو يوفر خصائص مضادة لمرض السكري.

تظهر دراسات أنبوبة الاختبار أن فلافانول الكاكاو يمنع هضم الكربوهيدرات وامتصاصها في المعدة بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد على زيادة إنتاج الأنسولين، وتقليل الالتهاب، وتسريع نقل السكر من الدورة الدموية إلى العضلات.

أثبتت دراسات قليلة أن زيادة استهلاكك للفلافانول، وخاصة تلك الموجودة في الكاكاو، قد يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بالإضافة إلى ذلك، وجدت مراجعة للأبحاث البشرية أن تناول الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو الذي يحتوي على نسبة عالية من الفلافانول يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وإدارة نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب لدى كل من الأفراد المصابين بالسكري وغير المصابين به.

ومع ذلك، تشير هذه النتائج، إلى جانب المزيد من الأدلة الجوهرية على فوائدها على صحة القلب، إلى أن بوليفينول الكاكاو قد يفيد في الوقاية من مرض السكري وإدارته.

يعزز فقدان الوزن ومن المفارقة إلى حد ما، أن تناول الكاكاو، حتى في شكل شوكولاتة، قد يساعدك على التحكم في وزنك و فهو يساعد في فقدان الوزن عن طريق التحكم في استهلاك الطاقة، وخفض الجوع والالتهابات بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد أيضًا على تعزيز أكسدة الدهون والشعور بالامتلاء.

وفقا للبحوث السكانية ، فإن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة بشكل أكثر انتظاما كان مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من غيرهم وعلى الرغم من أن المجموعة الأولى تناولت المزيد من السعرات الحرارية والدهون، إلا أن مؤشر كتلة الجسم لديهم كان أقل.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت أبحاث فقدان الوزن التي تستخدم أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات أن المجموعة التي تستهلك 42 جرامًا من شوكولاتة الكاكاو بنسبة 81٪ يوميًا فقدت الوزن بسرعة أكبر من المجموعة التي تتبع نظامًا غذائيًا قياسيًا و لذلك، بشكل عام، من الآمن أن نقول إن الكاكاو والمنتجات الغنية بالكاكاو قد تساعد في تقليل الوزن أو الحفاظ عليه.

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