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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب هجمات الحوثيين.. بريتش بتروليوم تقرر تعليق عبور ناقلات النفط البحر الأحمر

شركة بريتش بتروليم
شركة بريتش بتروليم

قررت شركة "بريتش بتروليوم"، اليوم الاثنين، تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر.

يأتي ذلك بعد تصاعد الهجمات على السفن التجارية من قبل الحوثيين في اليمن.

وحسب وكالة "بلومبرج"، قالت الشركة في بيان: "في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر، قررت شركة بريتيش بتروليوم إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتًا".

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن وزارة الدفاع "البنتاجون" تدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.

وقال موقع "سيمفور" نقلا عن مسؤولين: "يناقش البنتاجون إمكانية شن ضربات مباشرة على أهداف عسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن"، وبحسب الموقع، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية يشعرون بقلق متزايد من أن "الحوثيين ورعاتهم في طهران يحاولون تعطيل التجارة البحرية العالمية".

بريتش بتروليوم ناقلات النفط الحوثيين اليمن

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