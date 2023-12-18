الفائز هو الوطن.. رئيس الوطنية للانتخابات: حياد غير مسبوق من وسائل الإعلام أثناء متابعة الانتخابات

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن كافة أطياف الشعب المصري شاركت في الانتخابات الرئاسية لتبدي رايها في الانتخابات الرئاسية .

وقال حازم بدوي في كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، :" رصدنا اقل نسبة إنفاق مالي على الدعاية الانتخابية وحياد غير مسبوق من كل وسائل الإعلام أثناء متابعة الانتخابات الرئاسية ".

وأضاف حازم بدوي :" تعاون الوزارات والهيئات مع الوطنية للانتخابات في الاعداد للاستحقاق الانتخابي الأهم حتى خرج بصورة حضارية تليق بتاريخ ومكانة مصر ".

وتابع حازم بدوي :" الفائز في هذه الانتخابات هو الوطن والكنز اسمه المصريون ".

واكمل حازم بدوي :" العدالة المساواة الشفافية ثلاثة مباديء التزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ بداية العلمية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة "، مضيفا:" قاض على كل صندوق في كافة اللجان وسمحت الهيئة لممثلي البعثات الدبلوماسية وأعضاء منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمتابعة لجان الاقتراع وإجراءات التصويت والفرز".

وتابع حازم بدوي:" لم يكن هناك ما نخفيه ولدينا ما نخفر ونتباهى بيه ووقف الخلق ينظرون كيف نبني قواعد الديمقراطية ".