رئيس حزب الاتحاد: اكتساح السيسي للانتخابات يؤكد شعبيته الجارفة في الشارع المصري

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الثقة التي منحها الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي ولاية جديدة في حكم مصر، تؤكد اصطفافه خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية ومواصلة حقبة جديدة تطمح مصر خلالها إلى جني ثمار 9 سنوات دشنت فيها الدولة قواعد الانطلاق لتحقيق طفرة في جميع المجالات، مضيفًا بأن: " "الشعب المصري اختار الأمن والاستقرار ومستقبل التنمية الواعد".

وأضاف "صقر"، في تصريحات خاصة صحفية اليوم، أن نسبة الفوز التي حصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفويض جديد من الشعب المصري، كما أنها تحمل دلالات بأن بأن شعبية الرئيس السيسي الجارفة لا قائمة بالفعل في الشارع المصري ولم تتأثر، كما يحاول البعض أن يروج له.

ووثمن رئيس حزب الاتحاد، نسب المشاركة الكثيفة، والتي جاءت سجلت رقمًا قياسيًا وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يعكس حالة الوعي التي تكونت لدى الشعب المصري بأهمية هذا التسحقاق الانتخابي، الذي جاء في توقيت في غاية الحساسية، وفي ظروف وأحداث ملتهبة على جميع محاور مصر الاستراتيجية.

ولفت رضا صقر، إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون بداية لتغير شكل الحياة السياسية في مصر، بشكل يعكس التعددية التي شهدتها تلك الانتخابات، مشيرًا إلى أن ممارسة الأحزاب سوف تأخذ منحنى جديدًا، وستكون هناك مساحات أوسع من أجل عرض كل حزب برامجه على المواطنين.