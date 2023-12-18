سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لعمال مصر تهنئ الرئيس السيسي

تتقدم سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عايدة محيي الدين ، وجميع أمانات المرأة بالجمهورية، بخالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه الكبير بثقة الشعب المصرى برئاسة الجمهورية لمدة ست سنوات من 2024 إلى 2030 وقيادة الوطن للوصول إلى بر الأمان والاستقرار.

وأكدت (محي الدين) رئيس سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية كانت رسالة قوية لكل دول العالم والإقبال الكبير على التصويت في الداخل والخارج كان بمثابة مظاهرة حب للرئيس السيسي الذي حافظ علي الأمن القومي والاستقرار.

داعين المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الجديدة، وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصر.