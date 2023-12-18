محافظ الجيزة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي :

يطيب لي يا سيادة الرئيس أن ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والعرفان بمناسبة فوز سيادتكم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وبدء ولاية جديدة في إنتخابات ديمقراطية ونزيهة شهد لها العالم بالشفافية والحرية .



ياسيادة الرئيس إن ما شهدته مصر من الاصطفاف الجماهيري أمام لجان الإقتراع بصورة حضارية سواء في الداخل أو الخارج لهو أكبر دليل علي مدي حب الشعب المصري العظيم لشخصكم ووعيه وحسه الوطني الأصيل وتطلعاته لمستقبل باهر من أجل إستكمال مسيرة البناء والتنمية والرخاء.



إن ما تحقق من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بفضل سياستكم الحكيمة وجهودكم المخلصة ووقوف الشعب المصري العظيم خلف قيادته ورغبته الأكيدة في تدعيم أركان الدولة من أجل الوصول بمصرنا الغالية لمكانتها بين الأمم والشعوب .