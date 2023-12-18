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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فلنعمل معا لأجل مصرنا|

السيسي: اختياركم لي أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب فوزه في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ لفترة قادمة: "أنني كما عاهدتكم رجلا مصري نشأ في اصالة الحارة المصرية العريقة أنتمي إلى  المؤسسة العسكرية ولا أملك في مهمتي التى كلفتموني بها سواء العمل بكم ومن أجلكم".

وأردف: "لا أدخر جهدا ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالي وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم".

 مصرنا العزيزة 

وأستطرد الرئيس السيسي: "أن اختياركم لي إنما هو أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد".

 

وأكد الرئيس السيسي: "فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وقوة شعبها واصطفافه دائما وأبدا، وقبل كل شيء  وبعد كل شيء لله سبحانه وتعالي، تحيا مصر. تحيا مصر.  تحيا مصر ".

انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ المؤسسة العسكرية اصالة الحارة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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