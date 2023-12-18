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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الأطباء البيطريين يهنئ الرئيس السيسي.. ويؤكد: الانتخابات شهدت إقبالا غير مسبوق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بولاية جديدة في انتخابات الرئاسة 2024،  مؤكدا أن حصوله على الأغلبية هو انعكاس لرغبة المواطنين فى انتخاب رئيس قائد قادر على حماية البلاد خلال الفترة الصعبة التى يشهدها العالم أجمع، وخاصة الدول المجاورة لمصر والتى تعرضها لتهديات كبرى.

وأضاف سليم، أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبالا غير مسبوق، حيث عبر المصريون من خلال مشاركتهم إنحيازهم إلى مشروع الجمهورية الجديدة، والذى يهدف إلى تغيير حياة المصريين إلى الأفضل من خلال إطلاق العديد من المشروعات القومية الكُبرى، والعديد من المبادرات الرئاسية فى النواحى الاجتماعية مثل: "حياة كريمة"، والصحة مثل:"100 مليون صحة"، ناهيك عن مشروعات تنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضى.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية، كانت ملحمة وطنية، لأنها ركيزة لبناء المستقبل الذى يتمناه المواطن لست سنوات قادمة، لافتا إلى أن الأرقام التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن معدلات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، تؤكد نجاح الدولة المصرية فى إقامة انتخابات تعددية ديمقراطية على مستوى أوسع تعبر عن رأي المواطن فى كل مكان فى مصر من أقصاها إلى أدناها.

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