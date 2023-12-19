توقيع اتفاق موريتاني إسباني حول استغلال فرص الاستثمار

وقعت كل من موريتانيا وإسبانيا، اتفاقية إطار سيتم بموجبها، استغلال فرص الاستثمار المتوفرة، وتوسيع دائرتها، فضلًا عن العمل على تذليل مختلف العراقيل، وتعزيز الشراكة بين البلدين.



تم التوقيع خلال اختتام فعاليات منتدى رواد الأعمال بين موريتانيا وإسبانيا، الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد، المنعقد على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حاليا إلى إسبانيا.



وقع عن الجانب الموريتاني، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وعن الجانب الإسباني رئيس أرباب العمل أنطونيو قرمندي.



وناقش المشاركون خلال أعمال المنتدى فرصَ الاستثمار المشتركة بين موريتانيا وإسبانيا، وموضوع جزر الكناري منصة اللوجستيك والأعمال في أفريقيا وموريتانيا بصفتها بوابة أفريقيا، إلى جانب فرص التجارة في موريتانيا.