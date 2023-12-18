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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يجري حوارا مع عدد من المواطنين أثناء مروره في شوارع القاهرة

السيسي
السيسي

اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوار مع عدد من المواطنين أثناء مروره في شوارع القاهرة، حسبما عرضت قناة اكسترا نيوز،  منذ قليل.

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بفوز السيسى.. الهيئة الوطنية تعلن اعتماد نتيجة انتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية

قال المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حصل على 39 ملايين و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة".

وأضاف "بدوي"، في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألف و352 صوتا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "المرشح فريد زهران حصل على مليون و776 ألف و952 صوتا بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وحصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألف و606 صوتا بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيح وبناءً على ما تقدم، فقد اعتمدنا النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز السيد عبدالفتاح السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية".

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