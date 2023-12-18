تأكيدا لثقة الشعب في قيادته.. الأولمبية المصرية تهنئ السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 وتأكيد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة لدولتنا العظيمة مصر لفترة رئاسية جديدة بعد النجاحات الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال فترة توليه رئاسة البلاد والطفرة الإنشائية الغير محدوده التي حدثت في جميع المجالات حتى تصبح مصر في مقدمة دول العالم.



وأعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنة للشعب المصري على استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية وثقة جموع الشعب المصري والتي تؤكد أن الأمن والأمن والإزدهار الذي تشهده مصر حاليا والتحديات العديدة التي تخطتها البلاد بفضل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خطوات نحو مستقبل مشرق وتقدم لمصرنا العزيزة.