بعد فوز السيسي في الانتخابات.. علي جمعة: أدعو الله أن يسدد خطاه

تقدم الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استحق عن جدارة اختيار الشعب المصري له لفترة رئاسية جديدة، ليكمل معه بناء الجمهورية الجديدة وما بدأه من مشروعات قومية عملاقة في خطوات حقيقية صوب المستقبل المشرق والميمون لهذا البلد.

وأعرب علي جمعة، عن فرحته الكبيرة بهذا الاستحقاق، داعيا الله أن يسدد خطاه وأن يوفق الرئيس السيسي، لكل ما فيه خير وصلاح هذا الوطن.

كما تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024م، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه في الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

وتوجَّه شيخ الأزهر بالدُّعاء إلى الله أن يوفِّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصريِّ وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وتبوء المكانةَ اللائقةَ بين الأمم، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغاليَ من كل مكروهٍ وسوءٍ.