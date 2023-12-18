وزير الدفاع الأمريكي: هجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب وقفها

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي يزور إسرائيل حالياً، إن دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف.

وفي بيان قبل اجتماعه مع مجلس الحرب الإسرائيلي، قال أوستن: “نحن نقود قوة عمل متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لدعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة يجب أن يتوقف دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية.. إن التزام أمريكا تجاه إسرائيل قوي. وسنواصل تقديم الدعم لإسرائيل بالمعدات اللازمة حتى تتمكنوا من الدفاع عن البلاد”.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: “علينا أن نتأكد من وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى مليوني نازح في غزة، ويجب علينا توزيع هذه المساعدات بطريقة أفضل”.