اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ السيسي بفوزه بولاية جديدة

تقدم اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي ، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في انتخابات الرئاسة.

وبعث رئيس الاتحاد ببرقية تهنئة جاء نصها كالتالي ..

"الرئيس / عبد الفتاح السيسي.. حفظه الله

يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وأعضاءه من سبعة وخمسين دولة عربية وإسلامية أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوزكم المستحق بولاية رئاسية جديدة ، مع خالص تمنياتنا القلبية بمزيد من الازدهار والتقدم لجمهورية مصر العربية تحت قيادتكم الرشيدة".