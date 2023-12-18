أحد أفضل الأندية العربية.. جوارديولا يتغني بالنادي الأهلي

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن النادي الأهلي، قائلا :"ليست مفاجأة بالنسبة لي مشاركة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، لقد كنت في مصر والجميع هناك يتحدث عنه، إنه أحد أفضل الأندية العربية.

وتابع جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشست سيتي أوراوا الياباني،:"كنت في مصر هذا الصيف وشاهدت حماس جميع المصريين والمصريات حيال فريقهم وشعرت بأن الأهلي يتمتع بشعبية واسعة ويعتبر من بين أفضل الأندية العربية."

وأضاف: "هذه البطولة تختلف تمامًا عن المنافسات في المملكة المتحدة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل. علينا تحسين أدائنا حتى النهاية."