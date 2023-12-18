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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشعب اختار.. ملحمة وطنية بشوارع وميادين مصر احتفالا بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات.. مسيرات حاشدة بالسيارات والأعلام والأغاني الوطنية

مسيرات حاشدة بالسيارات
مسيرات حاشدة بالسيارات
  • ملحمة وطنية بشوارع وميادين مصر احتفالا بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية
  • مسيرة حاشدة بالسيارات في الإسماعيلية
  • بالأعلام والأغاني الوطنية.. مسيرة بالسيارات تجوب شوارع أسوان

 

يوم تاريخي سطره أبناء الشعب المصري، بتأييدهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة، ليخرج الشعب عن بكرة أبيه في الشوارع والميادين بالسيارات حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين.

خرجت أعداد من المواطنين لتعبر عن فرحتها فى مسيرات جماهيرية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان بالشوارع والميادين.

ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام سواء المترجلين على أقدامهم أو بالسيارات المزينة بصور الرئيس السيسى، ورددوا الأناشيد الوطنية والهتافات الحماسية، ومطالبين بأن يعبر بالوطن نحو مستقبل أفضل، وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. 

وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لرئيس الجمهورية ، مؤكداً على أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية يعكس وعى الشعب المصرى ، وإدراكهم لأهمية الأستقرار ومواجهة التحديات ، والإستمرار فى مسيرة البناء والتنمية والعمران .

بينما نظم حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية  مسيرة حاشدة بالسيارات احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6% من إجمالى أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مباشرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين 18 /12 /2023 .

واحتفل المشاركون وعبروا عن فرحتهم من خلال مسيرة حاشدة  بالسيارات.

ورفع المشاركون أعلام مصر  على السيارات وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تشغيل الاغانى والأناشيد الوطنية عبر مكبرات الصوت تعبيرا عن فرحتهم العارمة بفوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيدا على دعمهم للقيادة السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمالا لمسيرة التنمية وتأكيدا أيضا على تأييدهم ودعمهم لكافة الإجراءات التى يتخذها تجاه القضايا الإقليمية وحبا لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما شهدت محافظة مطروح احتفالات كبيرة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89,6 % من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا بالبلاد.

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