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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 : انفصال عاطفي

صدى البلد

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

اتخذ قراراتك في المستقبل بناءً على علاقة حبك، سوف تعترف الإدارة بمهاراتك المهنية، أنت محظوظ من حيث الثروة ولكن الصحة هي مصدر القلق.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

يجب على مواليد الجدي الذين يعانون من أمراض القلب توخي الحذر أثناء رفع الأشياء، يجب على مرضى السكري أو الذين يعانون من الربو توخي الحذر الشديد، يجب على كبار السن توخي الحذر أثناء ركوب الحافلة أو أثناء استخدام الدرج. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

قد يجد الباحثون عن عمل وظيفة جديدة، سيقوم الطلاب باجتياز الامتحان ويمكن للمرشحين للامتحانات التنافسية اجتياز الاختبارات مع العمل الجاد، سيتعامل المحامون ومتخصصو الرعاية الصحية مع الحالات الحاسمة التي تنطوي أيضًا على مخاطر عالية

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

قد تواجه مشاكل في حياتك العاطفية في النصف الأول من اليوم، قد يؤدي تدخل الطرف الثالث إلى تفاقم الأمور ومن الضروري أن يكون هناك تواصل مفتوح مع الحبيب، قد لا تنجح العلاقات بعيدة المدى وقد يتوقع بعض مواليد برج الجدي سيئي الحظ الانفصال أيضًا. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

أنت محظوظ من حيث الثروة اليوم، سيكون هناك ازدهار في الحياة وهذا سوف ينعكس في نمط حياتك، سيشهد النصف الأول من اليوم تدفق الثروة من مصادر مختلفة.

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