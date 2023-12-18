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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على فيديو حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين

أول تعليق من أمريكا
أول تعليق من أمريكا علي فيديو حماس للأسري الإسرائيليين

علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الإثنين، على نشر حركة “حماس” الفلسطينية مقطع فيديو لأسرى إسرائيليين يحمل رسالة للحكومة الإسرائيلية وعوائلهم.

وقال كيربي إنه لم يشاهد الفيديو بعد، زاعما أن “حماس منظمة تتمتع بسمعة وحشية عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين تحتجزهم وبالتأكيد الأشخاص الذين تحتجزهم كرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، رسالة من أسرى إسرائيليين في قطاع غزة للحكومة الإسرائيلية ولعوائلهم، بعنوان: “لا تتركونا نشيخ”.

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