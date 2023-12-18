أبو مازن مهنئا الرئيس السيسي: أتمنى لمصر مزيدا من التقدم والازدهار

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئا بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، وبنجاح العملية الديمقراطية.

وتمنى عباس لمصر مزيدا من التقدم والازدهار، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر الشقيقة خدمة للقضية الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الرئيس عباس إن فلسطين ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، مؤكدا مواصلة العمل بين البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الثنائية.

بدوره، شكر الرئيس السيسي، الرئيس عباس على الاتصال، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى على رأس أولويات مصر، مجددا مواقف بلاده المبدئية الداعمة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في كل المراحل وفي جميع المحافل.