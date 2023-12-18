عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبة متكاملة.. طريقة عمل لوبيا باللحمة

لوبيا باللحمة
لوبيا باللحمة

اللوبيا البيضاء المطبوخة بالصلصة واللحمة، وصفة سهلة ولذيذة للتقديم مع الأرز الأبيض، وهي من الوجبات الغذائية المتكاملة، فتتميز اللوبيا بأنها غنية بالألياف الغذائية التي تمنحك الشعور بالشبع، وفيما يلي خطوات عمل اللوبيا باللحمة.

 

طريقة عمل لوبيا باللحمة

المقادير:

‏-  ¼ كيلو لوبيا.
‏-  ½ كيلو لحمة مقطعة مكعبات.
‏-  2 بصلة مفرومة.
‏-  5 فص ثوم مهروس.
‏-  2 كوب مرق اللحم.
‏-  2 كوب عصير طماطم.
‏-  1 معلقة كبيرة سمن.
‏-  2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.
‏-  1 معلقة صغيرة فلفل اسود.
‏-  1 معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

نغسل اللوبياء وتصفى من ماء النقع.
في وعاء على نار متوسطة نقلب البصل مع السمن.
يضاف اللحم على البصل ويحمر حتى يتشرب مائه.
يضاف عصير الطماطم.
تضاف اللوبياء ونستمر في الطهي حتى تنضج حبات اللوبياء وتتماسك الصلصة قليلاً.
يضاف الثوم والملح والفلفل الأسود.
نستمر في الطهي لمدة 5 دقائق أخرى.
يضاف البقدونس للتزيين وتقدم.

لوبيا باللحمة لحمة لوبيا البيضاء الأرز الألياف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

أمطار بالقاهرة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن التفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو

موضوعات متعلقة

طبيب يكشف فوائد سحرية للزيتون .. اهمها الحماية من سرطان الثدي

بمذاق شهي ولذيذ.. طريقة عمل اسكالوب الدجاج مع البطاطس المقرمشة

مشروب سحري للحفاظ على صحة الرئتين من الأمراض

احترسوا.. طبيبة تحذر من مرض غريب ونادر يصيب الوجه والأطراف

فوائد التوقف عن تناول اللحوم الحمراء.. تحمي من أمراض كثيرة أخطرها السرطان

طريقة عمل الموز المقلي بالقرفة بمذاق لا يقاوم

بالمقادير .. طريقة عمل البقلاوة الشهية

كسر عظمة الفخذ.. أخطر إصابة لكبار السن.. تعرف على أسبابها وطرق الوقاية

ترشيحاتنا

الشيخ لـ نتنياهو: لا حماستان أو فتحستان.. هي فلسطين شئت أم أبيت

فرصة مثالية.. «قمر التربيع الأول» يتلألأ في سماء مصر غدا

الجيش الأردني يشن غارات جوية داخل الأراضي السورية

مصادر إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسري مع حماس

الرئيس العراقي مهنئا السيسي: حريصون على تطوير العلاقات بين البلدين

تخطت 4 ريختر.. زلازل متتالية تضرب تركيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 100 جرار مزينة بأضواء عيد الميلاد تجوب مدينة بانبري البريطانية..صور

بعد القبض على محتكري البصل.. أسهل طريقة لطبخة بدون خضار

طبيب يكشف حقائق عن مخاطر البخور على الرئة

بدقيق السميد .. طريقة عمل صوابع زينب بدون تكاليف

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ