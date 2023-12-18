وجبة متكاملة.. طريقة عمل لوبيا باللحمة

اللوبيا البيضاء المطبوخة بالصلصة واللحمة، وصفة سهلة ولذيذة للتقديم مع الأرز الأبيض، وهي من الوجبات الغذائية المتكاملة، فتتميز اللوبيا بأنها غنية بالألياف الغذائية التي تمنحك الشعور بالشبع، وفيما يلي خطوات عمل اللوبيا باللحمة.

طريقة عمل لوبيا باللحمة

المقادير:

‏- ¼ كيلو لوبيا.

‏- ½ كيلو لحمة مقطعة مكعبات.

‏- 2 بصلة مفرومة.

‏- 5 فص ثوم مهروس.

‏- 2 كوب مرق اللحم.

‏- 2 كوب عصير طماطم.

‏- 1 معلقة كبيرة سمن.

‏- 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

‏- 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.

‏- 1 معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

نغسل اللوبياء وتصفى من ماء النقع.

في وعاء على نار متوسطة نقلب البصل مع السمن.

يضاف اللحم على البصل ويحمر حتى يتشرب مائه.

يضاف عصير الطماطم.

تضاف اللوبياء ونستمر في الطهي حتى تنضج حبات اللوبياء وتتماسك الصلصة قليلاً.

يضاف الثوم والملح والفلفل الأسود.

نستمر في الطهي لمدة 5 دقائق أخرى.

يضاف البقدونس للتزيين وتقدم.