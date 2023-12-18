رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

نشر الإعلامي محمد فاروق، مقطع فيديو له، مع رضا عبد العال، لاعب الأهلي السابق، وهو يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي.

وقال رضا عبد العالم: "مش مهم عندي الماتش دا ، كان اهم ماتش عندي الاتحاد، وإن الاهلي يفوز علي الاتحاد، وبقول لجماهير الأهلي ماتزعلوش.. أنتو عملتوا أحسن من كأس العالم".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.