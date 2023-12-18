الأهلي عدو نفسه.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هزيمة الأحمر بالمونديال

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" "الأهلي النهاردة كان عدو نفسه وكنت هخبط راسي في الحيط.. إبراهيم فايق ينفعل على الهواء بسبب كم الفرص التي أضاعها الأهلي".

انتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.