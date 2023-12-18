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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعلنت اعتزالها| من هى عواطف حلمى جدة نور النبوى.. وسر ارتداء الحجاب

عواطف حلمى
عواطف حلمى

أعلنت الفنانة عواطف حلمى اعتزال التمثيل والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى حققت من خلالها نجاحا كبيرا.

فى التقرير التالى نرصد بعض المعلومات عنها.

تعتبر الفنانة الكبيرة عواطف حلمي من الفنانات اللاتي اشتهرن فى السينما والتلفزيون بتجسيد دور الأم الطيبة وهو ما ميزها عن غيرها من نجمات جيلها.

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عواطف حلمى 

وبدأت عواطف حلمي عام 1963 عندما تخرجت من معهد العالي للفنون المسرحية لتبدأ رحلتها مع الفن، وبدأت عواطف حلمي بإنضمامها إلى مسرح فريق الحكيم ثم فرقة المسرح الحديث عام 1974 والذي قدمت فيه العديد من الأعمال المسرحية حتى عام 2002.

وقدمت عواطف حلمي بجانب أعمالها المسرحية الكثير من الأفلام والمسلسلات كان أشهرها إمام الدعاة مع حسن يوسف، وأميرة فى عابدين مع سميرة أحمد، وحديث الصباح والمساء مع ليلى علوي وأحمد خليل، وسوق العصر مع أحمد عبد العزيز، ولن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف حيث كانت تجسد والدة حسين - صديق عبد الوهاب والذي كان يجسد دوره الفنان محمد رياض.

قررت عواطف حلمى ارتداء الحجاب بعد أوائل الثمانينيات وذلك بعد أداء العمرة ، وعلى الرغم من تحذير البعض لها بأن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر على عملها إلا أنها لم تلتفت إلى تلك الأقاويل ولكن بعد ذلك  أصيبت بحساسية لذا لم تستطع ارتداء الحجاب بالشكل الكامل وأكتفت بوضع “ التربون ” حالياً.

وقد قامت عواطف حلمى بخلع الحجاب مرة واحدة وارتدته مرة أخرى بعد ذلك وكان ذلك رغبة متها فى التمثيل إمام الفنانة أمينة رزق وقد طلب المخرج وقتها ان تخلع الحجاب وهو ما فعلته.

تزوجت عواطف حلمى من المبدع الراحل مجدى رزق مهندس ديكور وعاشا سويا 41 عاما وهى جدة الفنان نور النبوى. 

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