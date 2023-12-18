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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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لميس الحديدي: طموحات المصريين هي استمرار الحفاظ على الدولة وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية

الإعلامية لميس الحديدى
الإعلامية لميس الحديدى

أشادت الإعلامية لميس الحديدي  بنسبة الإقبال التاريخية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية 2024 والتي بلغت  نسبتها 66% من نسبة القاعدة الانتخابية،  وأن الرئيس السيسي حصل على أصوات أعلى من المرتين السابقتين ولكن النسبة أقل، وأن قاعدة الانتخابات شهدت زيادة 8 ملايين في قاعدة الانتخابات عن عدد الناخبين في المرة السابقة.

وقالت الحديدي عبر برنامج كلمة اخيرة المذاع على قناة on، إن الرئيس السيسي رغم حصوله على نسبة  89.6% من جملة الناخبين وبرغم تراجع النسبة مقارنة   بانتخابات 2014 و2018   لكنها  من جهة العدد  بلغت 39 مليون مصري  خرجوا لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات  وهو أكبر عدد مؤيد للرئيس السيسي  في فترته الثالثة مقارنة بالفترتين السابقتين.

وأضافت، أن هناك تكليفا جديدا من المصريين وأنهم يقدرون ما بذل في السنوات العشر الماضية وأنه رغم التحديات والمشكلات والصعوبات الاقتصادية لكنهم  يحملونه مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم في الست سنوات  القادمة " وسط تحديات ليست سهلة.

وأشارت لميس الحديدي إلى التحديات وطموحات المصريين قائلة : " طلبات المصريين  تتلخص  في عدد من المحاور أهمها الحفاظ على الدولة المصرية وحماية حدود أراضيها وسط تحديات جسام  يموج بها الاقليم ومخاطر جسيمة  وعلى صعيد المحور الاقتصادي ضرورة إيجاد حل للأزمة الاقتصادية بسياسات جديدة وأشخاص جدد  لديهم القدرة والصلاحيات لتنفيذ تلك السياسات.

وتابعت الحديدي: الناس عايزة  أحوالها وحياتها تتحسن ليس الاسعار  فقط  لكن دخل المواطن ليكون قادرا على تحمل زيادة الأسعار  ومن ثم  خفض الأسعار والتضخم وزيادة دخل المواطن، معقبة : الاهتمام ببناء الانسان والانسان أولاً من صحة وتعليم وثقافة ورياضة.

وعن المحور الخاص بالحياة السياسية  قالت : " مزيد من حرية الرأي والتعبير لتكون الحياة السياسية نابضة بالحيوية   قادرة على إنتاج أحزاب  قوية.

الانتخابات الرئاسية 2014 الرئيس السيسي المحور الاقتصادي خفض الأسعار

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