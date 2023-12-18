يحيى الفخراني: تأسيس البنية التحتية للسياسة يفرز «الفن الجيد».. ونبارك للشعب على وعيه

أبدى الفنان القدير يحيى الفخرانى عن سعادته وفخره بمشهد خروج المصريين ونسبة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفاً : "من بداية مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 وحتى إعلان النتائج.

وقال يحيي الفخراني خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن المشهد كان يدعو للفخر، مركدا أنه في يوم الانتخابات بعت السواق ثلاثة أربع مرات عشان يشوف اللجنة تبقى فاضية من شدة الاكتظاظ علشان أقدر أحط صوتي.

وأضاف أن المباركة اليوم ليست للرئيس السيسي، لكن للشعب المصري على وعيه، والذي نراهن عليه دائماً و لولا وعيه لما كان المواطن عبد الفتاح السيسي.

وأوضح يحيي الفخراني: لازم نبقى فاكرين أنه قبل أيام كان هناك تهديد أن جزء من سيناء كان هيروح ولولا وعي المصريين لما واجهت الدولة المصرية تلك التحديات.

وعن أهم متطلبات المرحلة القادمة من الرئيس السيسي في فترته الثالثة قال الفخراني : " زي ما بدأ بالبنية التحتية لمصر يبدأ البنية التحتية للسياسة المصرية عبر تقوية الأحزاب وتقوية الكوادر وتجميعها أتمنى في وقت من الأوقات أن نحتار في الاختيار بين الرؤساء المرشحين أتمنى أن أرى كوادر قوية في البلد نشوف خمسة أو ستة من عينة الدكتور كمال الجنزوري، لابد أن تكون أولوية تقوية الأحزاب كوادرها.

وعلى الصعيدين الفني والثقافي، أكد انه لا تنفصل لان الفن هو نتاج الحياة السياسية في مصر لو كانت الحياة السياسية ضعيفة يخرج الفن الرديء والضعيف على الوش والعكس يفرز الفن الجيد والمواطن يرفض الفن الرديء.

ووجه يحيي الفخراني رسالة للرئيس السيسي قائلاً : "معلش ممكن التحديات القادمة أصعب من اللي فات لان البنية التحتية للإنسان المصري لازم تتعمل على حق وتطلع كوادر من جوه الاحزاب وبراها وتبقى النسب متفاوتة عبر منافسة حقيقية".