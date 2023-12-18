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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحركة الوطنية: الشعب انتخب السيسي لأنه الأجدر على قيادة مصر المرحلة المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الدكتور محمد مجدي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتساح هو رسالة من الشعب المصرى للقيادة السياسية بأنها هي الأجدر على قيادة مصر خلال الفترة الراهنة ورهان هذا الشعب على الرئيس السيسي في استكمال بناء البلاد وتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع، ولافتا إلى أن تصويت المصريين للرئيس السيسي جاء بعد الإنجازات الكبيرة الذي قدمه الرئيس السيسي للدولة خلال السنوات فى مختلف القطاعات.

أضاف "مجدى"، أن النجاحات التي حققها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية كان لها انعكاس مباشر على مختلف فئات الشعب وهو ما تم ترجمته من حجم الإقبال الكبير من كافة فئات المجتمع المصرى على صناديق الاقتراع، خاصة أن الإنجازات والمشروعات العملاقة كان لها أثر كبير على تحسين جودة حياة المصريين على رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي استهدفت تطوير شامل لكل قرى الريف المصري والذي يعد أهم مشروع تنموى شامل في تاريخ مصر الحديث ويستهدف ما يقرب من 60 مليون مواطن.

أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة وحققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية فى ظل الظروف العالمية الصعبة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على سلاسل إمداد الغذاء، بالإضافة للتحديات الإقليمية المتمثلة في العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقوف الدولة المصرية ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين واعتباره خط أحمر، والدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية المصرية للشعب الفلسطيني والذي لاقى ترحيب كبير من جانب الشعب المصرى.

ولفت "مجدى"، إلى أن أبرز ما يميز الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى حجم الإقبال غير المسبوق، هو عدم حدوث أي مخالفات أو رصد أي شكاوى أمام اللجان الانتخابية، وإشادة كافة المنظمات الدولية بالعملية الانتخابية، والإشراف القضائي الشامل على الانتخابات خاصة أن كل الإجراءات التي شهدتها العملية الانتخابية كشفت نزاهة وحيادية تلك الانتخابات.

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