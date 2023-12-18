التوفيق غاب عن الفريق كله.. أول تعليق من الشناوي على هزيمة المونديال

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمد الشناوى : مش عارف أقول إيه.. التوفيق غاب عن الفريق كله النهاردة.. قدر الله وما شاء فعل" .

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.