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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكارثة أكبر بكثير.. مفوض الأمم المتحدة: لم نر بعد ما تحت الأنقاض في غزة

شهداء غزة الذين قتلهم
شهداء غزة الذين قتلهم الصهاينة

مع ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى ما يقرب من 20 ألف شخص، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التقديرات الحالية أقل بكثير من العدد الفعلي للقتلى، وفق ماذكرت شبكة بي بي سي.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 20 ألف شخص استشهدوا في القطاع منذ بداية الحرب.

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مارتن جريفيث :"لم نر بعد ما تحت الركام حيث إن التقديرات لـحوالي 18000 شهيد ستتغير جذريا بعد الحفر تحت الأنقاض".

جريفيث

وضرب مثالاً بالزلازل التي ضربت تركيا في وقت سابق من هذا العام، عندما تضاعف عدد القتلى "في المناطق القريبة". بعد عملية بحث وإنقاذ شاقة لانتشال الجثث تحت المباني المنهارة.

ومع استمرار القصف الإسرائيلي المميت في شمال وجنوب غزة، يعتقد جريفيث أن الصراع لم يصل بعد إلى منتصفه، مضيفًا: "أمامنا أسابيع وأسابيع لننهي هذه الحرب الوحشية".

غزة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارتن جريفيث

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