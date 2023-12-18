السفير السعودي بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي: نتمنى لمصر التنمية والازدهار

هنأ السفير السعودي بالقاهرة أسامة نقلي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية جديدة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

ونشر السفير السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" قال فيها: "أسمى آيات التهاني والتبريكات أرفعها لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، سائلاً المولى عز وجل لفخامته العون والسداد للاستمرار في مسيرة التنمية والازدهار للشقيقة #مصر في ظل أمنها واستقرارها".

ونوه "النقلي" في تغريدته إلى "عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما في خدمة المصالح المشتركة، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، والامن والسلم الدوليين".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحادفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات، هي الأعلى في تاريخ مصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات شابت العملية الانتخابية، كما لفتت إلى أن تلك الانتخابات هي الأقل من حيث الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والبالغ عددهم نحو 67 مليونا فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ووفق الهيئة، فإنه تم تسجيل 44 مليوناً و88 ألف صوت صحيح بنسبة 88.9% من إجمالي عدد الأصوات.

وحصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، على مليون و986 ألفاً و352 صوتاً بنسبة 4.5% من الأصوات الصحيحة، بينما حل في المرتبة الثالثة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، بمليون و776 ألفاً و952 صوتاً بنسبة 4% من الأصوات الصحيحة.

وجاء في المرتبة الرابعة، رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، إذ حصل على 822 ألفاً و606 أصوات بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.