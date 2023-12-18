عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير السعودي بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي: نتمنى لمصر التنمية والازدهار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ السفير السعودي بالقاهرة أسامة نقلي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية جديدة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

ونشر السفير السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" قال فيها: "أسمى آيات التهاني والتبريكات أرفعها لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة،  سائلاً المولى عز وجل لفخامته العون والسداد للاستمرار في مسيرة التنمية والازدهار للشقيقة #مصر في ظل أمنها واستقرارها". 

ونوه "النقلي" في تغريدته إلى "عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما في خدمة المصالح المشتركة،  وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية،  والامن والسلم الدوليين".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت  في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحادفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات، هي الأعلى في تاريخ مصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات شابت العملية الانتخابية، كما لفتت إلى أن تلك الانتخابات هي الأقل من حيث الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والبالغ عددهم نحو 67 مليونا فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ووفق الهيئة، فإنه تم تسجيل 44 مليوناً و88 ألف صوت صحيح بنسبة 88.9%  من إجمالي عدد الأصوات.

وحصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، على مليون و986 ألفاً و352 صوتاً بنسبة 4.5% من الأصوات الصحيحة، بينما حل في المرتبة الثالثة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، بمليون و776 ألفاً و952 صوتاً بنسبة 4% من الأصوات الصحيحة.

وجاء في المرتبة الرابعة، رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، إذ حصل على 822 ألفاً و606 أصوات بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

السفير السعودي بالقاهرة الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية اسامة نقلي عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

أمطار بالقاهرة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن التفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو

ترشيحاتنا

سوريا.. انفجارات قوية في مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق

مبارة سيئة.. عمرو أديب: الأهلي في عنق الزجاجة ومش عارف يخرج منها

الشيخ لـ نتنياهو: لا حماستان أو فتحستان.. هي فلسطين شئت أم أبيت

فرصة مثالية.. «قمر التربيع الأول» يتلألأ في سماء مصر غدا

الجيش الأردني يشن غارات جوية داخل الأراضي السورية

مصادر إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسري مع حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 100 جرار مزينة بأضواء عيد الميلاد تجوب مدينة بانبري البريطانية..صور

بعد القبض على محتكري البصل.. أسهل طريقة لطبخة بدون خضار

طبيب يكشف حقائق عن مخاطر البخور على الرئة

بدقيق السميد .. طريقة عمل صوابع زينب بدون تكاليف

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ