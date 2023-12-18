المستكاوي: الأهلي حاول 14 مرة أمام فلومينينسي.. وأضاع 6 فرص محققة

علق الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي عقب هزيمة فريق النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قائلا إن الأهلي كانت لديه فرصة كبيرة بالتأهل للمباراة النهائية.

وأضاف "المستكاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المباراة شهدت حوالي 14 محاولة للأهلي على مرمى الفريق البرازيلي منها 6 أو 5 فرص تهديف حقيقية كلها أهدرت.

ولفت أن إهدار الأهداف بهذا الشكل مشكلة المباراة اليوم، وهذا لا يعني أن فلومينينسي فريق ضعيف، إلا أنه أقل في المستوى من فرق أوروبية كثيرة، لكن لديهم مهارات تجعلهم يتعاملون مع الإيقاع بشكل جيد وسريع، وتمريرات تؤدي إلى الوصول لمرمى أو منطقة الأهلي.

لاعبو فلومينينسي لم يجروا كثيرا

وأوضح أن لاعبي النادي الأهلي "جريت" كثيرا، بينما لاعبو فلومينينسي لم يجروا كثيرا، وهذا فارق مهم وخبرتهم وطريقتهم، بأن يتحركوا بالكرة وليس يجرون بمساحات بهدف توفير الجهد البدني، كما أن مهاراتهم المرتفعة ساعدتهم إلى حد بعيد.