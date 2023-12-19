متحدث حملة المرشح حازم عمر يعلن خوض الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن حزبه سوف يخوض الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية قائلاً : " النتيجة مرضية وكنا نسعى للفوز لكن النتجية جيدة وبها مكاسب كبيرة في أول إنتخابات يخوضها الحزب حقق المركز الثاني وهذا أمر جيد".



وقال الشقنقيري في مداخلة عبر برنامج ، كلمة أخيرة ، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على فضائية ON :" النتيجة التي حققت على الارض للحزب سيبنى عليها سندخل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولكن تسمية المشرح قرار العليا للحزب حينها وسوف نستعد لذلك من الان عندما نحتك بكل الملفات ،ومستعدين أما تحديد المرشح حينها أمر يعود للهيئة العليا للحزب حينها .



ورداً على سؤال الحديدي عن أداؤء الحزب في البرلمان الفترة القادمة فقد أكد : " نحن لسنا حزباً معارضاً بل إصلاحي في الاساس وسوف يكون أداؤنا وفقاً لسياسات الحكومة الفترة القادمة مايتفق مع رؤيتنا سوف نوافق عليه وماختلف مع رؤيتنا سوف ننتقده .



وأردف : "عشان نقول حزب معارض لازم يبقى فيه حزب حاكم لان الحاكم هو من يشكل الحكومة ويحدد سياستها لكن حزب إصلاحي نتفق مع مايتفق مع رؤيتنا ونختلف مع العكس.