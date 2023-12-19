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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة الملك سلمان الدولية تعلن عن فرصة دراسة السياحة والضيافة بمدينة شرم الشيخ.. تفاصيل التقديم... حقوق عين شمس تكشف عن مشروع محو الأمية وأهدافه.. اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

حقوق عين شمس تكشف عن مشروع محو الأمية وأهدافه..اليوم

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية وأهدافه، حيث يعد المشروع هدفًا مهمًا ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

 

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن عن فرصة دراسة السياحة والضيافة بمدينة شرم الشيخ.. تفاصيل التقديم
أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية عن تقديم فرصة دراسة السياحة والضيافة في مدينة شرم الشيخ وذلك من خلال الآتي:

 

آخر موعد للتسجيل في حاضنة الأعمال RUNS بالتعاون مع ihub
يعلن مركز الابتكار وريادة الاعمال لجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير عن اخر فرصة للتسجيل فى الحاضنة الرياضية Runs

 

اليوم … رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية للطلاب
اطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية  لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي.

 

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عدد من الدورات التدريبية
يُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة ايطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورتنا لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

 

البحوث الفلكية: سيمينار عن دور العلوم الأساسية في التنمية المستدامة.. اليوم
يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجمعية المصرية لبحوث المواد سيمينارًا تحت عنوان "دور العلوم الاساسية وبحوث المواد في التنمية المستدامة"، تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد والدكتور أحمد غيطاس نائب رئيس المعهد و الدكتور عرفه على رئيس الجمعية.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم مشروع محو الامية موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

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